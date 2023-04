Pentagon Leaks – 21-Jähriger bringt US-Sicherheitsapparat in Erklärungsnot Ein IT-Mitarbeiter der US-Luftwaffe wurde als mutmasslicher Urheber des umfangreichen Lecks von Geheimdienstakten festgenommen. Warum hatte er überhaupt Zugriff auf die Dokumente? Fabian Fellmann aus Washington

Das FBI nimmt den Tatverdächtigen in North Dighton im US-Bundesstaat Massachusetts fest. Foto: Keystone

Es konnte gar nicht schnell genug gehen mit dem Schulterklopfen. Kaum hatte das FBI am Donnerstag einen 21-jährigen Netzwerktechniker der Luftwaffe in Gewahrsam genommen, verteilte Verteidigungsminister Lloyd Austin Lob. Er dankte «für die schnelle Festnahme» des Hauptverdächtigen für das grösste Leck in den US-Geheimdiensten seit zehn Jahren (hören Sie den Podcast zur Bedeutung des Leaks).