Aussenspiegel abgeschlagen – 21-Jähriger beschädigt diverse Fahrzeuge an der Effingerstrasse Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei an der Effingerstrasse in Bern einen jungen Mann verhaftet, der auf mehrere Dutzend Autos eingetreten hat.



Am Mittwoch gegen 5.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung ein, dass ein Mann an der Effingerstrasse in Bern Fahrzeuge beschädige. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war er dabei, auf ein Auto einzutreten. Er wurde auf eine Wache gebracht, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Weitere Abklärungen ergaben Sachbeschädigungen an rund zwei Dutzend Fahrzeugen, die an der Effingerstrasse zwischen Loryplatz und Zieglerstrasse parkiert waren. Hauptsächlich waren die Aussenspiegel abgeschlagen. Der 21-jährige Beschuldigte ist geständig.

Der junge Mann ist der Polizei bereits wegen diverser weiterer Sachbeschädigungen bekannt, die seit April 2022 im Raum Bern verübt wurden. In diesem Zusammenhang hat er bereits mehrere Anzeigen am Hals. Er befindet sich aktuell in Haft.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann in der Nacht auf Mittwoch in der Umgebung Effingerstrasse weitere Fahrzeuge beschädigt hat, wie die Polizei weiter schreibt. Die Polizei sucht Zeugen.

sda/sih

