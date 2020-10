Wahlen in Langenthal – 208 Personen wollen, 47 können 76 Frauen und 104 Männer kandidieren Ende November für den Stadtrat. Für einen Sitz in der Langenthaler Exekutive bewerben sich 28 Kandidatinnen und Kandidaten. Tobias Granwehr

Wer stimmt ab 2021 im Langenthaler Stadtrat über Geschäfte ab? Die Wahlen Ende November werden es zeigen. Foto: Marcel Bieri

Noch ist von Wahlkampf wenig zu spüren in Langenthal. Mittlerweile ist aber klar, wer sich am 29. November in ein Amt wählen lassen will. 180 Personen bewerben sich um einen der 40 Sitze im Stadtrat, 28 Kandidierende wollen sich in den siebenköpfigen Gemeinderat wählen lassen.