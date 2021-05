Rebbaugenossenschaft Burdlef – 2027 soll der Wein fliessen Jetzt hat die Emmestadt einen richtigen Rebberg: Hinter dem Inneren Sommerhaus wurden in 43 Reihen 1657 Rebstöcke angepflanzt. Urs Egli

Die nach Süden geneigte Wiese hinter dem Inneren Sommerhaus in Burgdorf ist zu einem Rebberg geworden. Foto: Marcel Bieri

Manch eine und einer dürfte sich neulich gefragt haben, welche Art von Arbeiten hinter dem Inneren Sommerhaus in Burgdorf wohl gerade ausgeführt werden. Kann es wirklich sein, dass an dem nach Süden ausgerichteten Grashang ein Rebberg hergerichtet wird? Wer würde schon auf die Idee kommen, dem rauen Klima des Emmentals zu trotzen und Weinreben anpflanzen zu wollen?

Die Mitglieder der Rebbaugenossenschaft Burdlef sind auf diese Idee gekommen.

Genügend Wasser

Gründungspräsidentin Irene Hänsenberger, ihr Ehemann und Betriebsleiter Peter Hänsenberger, eine Hand voll Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie ein Reblohnunternehmer mit seinem Kleinbagger gaben dem schmucklosen Grashang in den letzten Tagen eine erfreuliche Gestalt. Reihe um Reihe – 43 an der Zahl. Vorgängig haben sie in einem Abstand von genau 90 Zentimetern Stickel um Stickel in den Boden gerammt. Anschliessend wurde in jedes der 1657 gegrabenen Löcher je eine Rebpflanze gesetzt und mit lockerer Erde aufgefüllt.