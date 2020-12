Oberländisches Schwingfest – 2023 treten die «Bösen» in Frutigen an Nun hat der Schwingerverband grünes Licht gegeben: 2023 findet das «Oberländische» in Frutigen statt – weil Reichenbach auf die Durchführung verzichtet. Nik Sarbach

Bernhard Kämpf und Niklaus Zenger (rechts) gewannen das letzte «Oberländische», das 2019 in Interlaken stattfand. Foto: Andreas Blatter

Wegen der Corona-Pandemie fand vergangene Saison kein einziges Kranzschwingfest statt. Auch das «Oberländische» musste über die Klinge springen. Das Organisationskomitee (OK) um Präsident Adrian Ruch hatte zunächst noch auf eine Durchführung im Oktober statt im Juni gehofft, doch auch daraus wurde letztlich nichts.

Bereits im Herbst liess Ruch aber durchblicken, dass das Oberländische Schwingfest allenfalls 2023 in Frutigen stattfinden könnte. Zwar waren die Feste bis 2030 bereits so gut wie vergeben, doch die Schwingersektion Reichenbach hatte in Aussicht gestellt, auf die Durchführung 2023 zu verzichten, damit Frutigen doch noch zum Zug käme.