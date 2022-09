Freilichtspiele in Matten – 2023 bleibt es noch bei Wilhelm Tell Die Tellspiele 2022 mit dem Titel «# Tell Mut. Macht. Mythos» hatten eine zufriedenstellende Saison. Die Inszenierung ist auch für 2023 vorgesehen. Anne-Marie Günter

2023 bleibt Wilhelm Tell (hier als Statue mit den Zügen von Werner Günthör auf dem Tellspielareal) auf der Freilichtbühne am Kleinen Rugen im Scheinwerferlicht. Foto: Anne-Marie Günter

Die Bilanz von Pascal Minder, Präsident des Tellspielvereins Interlaken, zum Saisonende ist positiv. Meist schönes Wetter begleitete die Aufführungen in einem der ältesten Freilichttheater der Schweiz, das seit 1912 mit wenigen Unterbrüchen Jahr für Jahr «Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller in Wort und Bild – und in den letzten Jahren etwas freier interpretiert – erzählt. 2020 und 2021 fanden die Spiele nicht statt, was den Verantwortlichen, wenn man genauer hinschaut, finanziell eine gewisse Erleichterung brachte. Nach der Saison 2019 waren die Zahlen so rot, dass eine Zahlungsunfähigkeit befürchtet wurde.