Thun: Wahlen Gemeinderat – «2022 wird so oder so ein gutes Jahr» Gemeinderatskandidatin Katharina Ali-Oesch äussert sich im Gespräch über kulinarische No-gos, ihren Kindheitstraum und darüber, was passiert, wenn sie Ende November gewählt würde. Gabriel Berger

Das «Thuner Tagblatt» lud zum herbstlichen Spaziergang im Bonstettenpark: Gemeinderatskandidatin Katharina Ali-Oesch (SP) im Gespräch mit TT-Redaktor Gabriel Berger. Foto: Patric Spahni

Die vielfarbige Blätterpracht im Bonstettenpark täuscht nicht darüber hinweg: Es ist ein eher trister, wolkenverhangener Novembermorgen, an dem sich der Fotograf und der Journalist mit Katharina Ali-Oesch im Gwatt zum Spaziergang treffen. Den Herbstblues kennt die Gemeinderatskandidatin der SP indes kaum: «Bevor sich so was einstellt, höre ich Musik, die für gute Laune sorgt, stelle zu Hause eine schöne Fruchtschale auf den Tisch – oder gehe spazieren und frische Luft schnappen.»

Auf Bauernhof aufgewachsen

Die eine oder andere kleine Freude des Alltags kommt bei der 51-Jährigen derzeit etwas zu kurz. Sie hat sich als Nachfolgerin von Roman Gimmel in der Thuner Regierung beworben – und steckt daher seit Wochen im Wahlkampf für den Urnengang vom 28. November. Gewisse «Rituale» behält die Lehrerin, die auf Stufe Sek die Fächer WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) und textiles Gestalten unterrichtet, allerdings bei: So bäckt sie jeweils am Freitagabend eine Züpfe, die die Familie am Samstagmorgen gemeinsam geniesst. Ihre Spezialität Züpfe erwähnte sie bereits am Wahlpodium dieser Zeitung Anfang November.