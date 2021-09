BWG Nünenen in Thun – 2022 sollen die Bagger auffahren Die Bau- und Wohngenossenschaft Nünenen möchte 2022 mit dem Neubau an der Pestalozzistrasse beginnen. Das Restaurant Romantic ist ab November geschlossen, kann aber gemietet werden. Nelly Kolb

Anstelle des Restaurants Romantic ist ein Neubau geplant. Foto: Nelly Kolb

Die Bau- und Wohngenossenschaft (BWG) Nünenen will demnächst das Baugesuch für den Abbruch und Neubau des Geschäftstraktes an der Pestalozzistrasse einreichen. «Wir hoffen, nächsten Frühling mit der Umsetzung beginnen zu können», erläuterte Präsidentin Ruth Guldimann gegenüber dieser Zeitung an der Generalversammlung im «Seepark». Corona-bedingt habe sich das Verfahren bezüglich der Überbauungsordnung verzögert. Das Wettbewerbsprojekt wurde derweil weiterentwickelt und präzisiert.

Projekt kostet fast zwei Millionen mehr

So zeigte die vertiefte Kostenberechnung, dass das Projekt rund 1,91 Millionen Franken teurer wird als der genehmigte Voranschlag von 11,65 Millionen Franken. Und die Neugestaltung des Innenhofes mit den Bereichen Ruhe, Spielen, Bewegung, Aufenthalt und Veloabstellflächen kostet etwas mehr. Die Versammlung genehmigte die entsprechenden Nachkredite einstimmig. Das Restaurant Romantic bleibt ab November geschlossen. Das Lokal kann aber bis zum Abbruch für private, interne und externe Anlässe gemietet werden.