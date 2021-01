Weltcup Adelboden – 2022 ist Schluss: Rennleiter Hans Pieren verkündet Rücktritt Nach 28 Jahren ist Schluss: Rennleiter Hans Pieren wird nach den Rennen 2022 in Adelboden zurücktreten.

«Hans Pieren hat sich entschieden, sein Engagement als Rennleiter beim Ski-Weltcup Adelboden nach der Austragung im Jahr 2022 zu beenden», schreibt die Ski-Weltcup Adelboden AG in einer Mitteilung. Pieren blicke auf eine langjährige und eindrückliche Laufbahn zurück. «28 Jahre als Rennleiter vom schönsten und schwierigsten Weltcup Riesenslalom und vom nicht weniger schwierigen und spektakulären Slalom sind genug», lässt sich Pieren zitieren. Nächstes Jahr werde er sechzigjährig, «eine schöne runde Zahl, um aufzuhören und die Adelbodner Rennen in jüngere Hände zu geben.»

Adelbodens Rennleiter Hans Pieren. Foto: Christian Pfander

Hans Pieren begann im Sommer 1994 als Rennleiter und half mit, die Internationalen Adelbodner Skitage von einem Skirennen zu einem grossen Event zu entwickeln. Dabei hätte es zahlreiche schwierige Situationen zu meistern gegeben. «Einmal musste sogar das 50-Meter-Schwimmbecken des Ortes mit Wasser gefüllt werden, damit genügend Wasser für die Beschneiung über Weihnachten vorhanden war», steht im Communiqué.

Zahlreiche Stationen

Pieren habe viele Stationen durchgemacht. Er war von 1982 bis 1993 Weltcupfahrer und gleichzeitig sein eigener Servicemann. In der Saison 1992/93 wurde er Zweiter im Riesenslalomweltcup, in der Saison darauf war er Athletenvertreter. Pieren war auch Jugend-und-Sport-Experte und Skilehrer auf Stufe III. 1999 bis 2001 amtete er als Damencheftrainer, seine Fahrerinnen holten 13 Weltcupssiege, Sonja Nef zusätzlich den Weltmeistertitel im Riesenslalom. Pieren war und ist auch Schneeexperte und Berater für die Olympischen Spiele in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 sowie für die Freestyle WM in Sierra Nevada 2017.

«Mehrmals hat Hans Pieren verloren geglaubte Rennen mit kreativen Ideen gerettet», schreibt die Ski-Weltcup Adelboden AG weiter. Er habe auch die Schneehärtung mit Salz revolutioniert und so an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi die Wettkämpfe und Rennen im Langlauf, im Snowboard, im Ski- und Snowboardcross und in der Halfpipe gerettet.

Über die Nachfolge von Hans Pieren werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

pd/ngg