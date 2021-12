Kolumne Philipp Loser – 2021 war … trotz allem auch schön

Corona, Omikron, Impfdurchbruch, Seuche, Tod und Verderben.

Brrr.

2021 wird eher nicht als das beste aller Jahre in die Menschheitsgeschichte eingehen. Da war die Pandemie und die Pandemie und die Pandemie. Aber leider nicht nur.

In der Türkei brannten die Wälder, in Washington stürmten sie das Kapitol, in Polen erfroren Menschen an der Grenze.

Das Jahr war über alles gesehen ziemlich schlimm – und darum soll es an dieser Stelle ausschliesslich um die schönen Dinge von 2021 gehen. Die gab es nämlich!

1. Die stille Mehrheit. Hat es je einen so einseitigen Abstimmungskampf wie jenen gegen das Covid-19-Gesetz gegeben? Propaganda überall. An der Strasse, im Bahnhof, in Postautos und Trams, in den Zeitungen und im Briefkasten. Ein Komitee von Milliardären gab wahnsinnig viel Geld aus, um das Gesetz zu bodigen. Als der hässliche Abstimmungskampf endlich vorüber war, standen die Menschen überall in der Schweiz in langen Schlangen vor den Stimmlokalen und stimmten Ja zum Covid-19-Gesetz. 62 Prozent für die Vernunft, das ist kein schlechter Wert.