Absage in Thun – 2021 gibt’s keine Fasnacht Ein Anlass mit mehr als 15’000 Gästen sei auf Grund der aktuellen und zu erwartenden Situation nicht zu verantworten. Deshalb wird die 23. Thuner Fasnacht auf 2022 verschoben. UPDATE FOLGT

2021 tanzen weder Hexen noch Narren in der Thuner Innenstadt: Die 23. Thuner Fasnacht ist auf 2022 verschoben. Foto: Patric Spahni

«Leider stecken auch wir – wie viele andere Organisatoren – aufgrund der momentanen Lage in einer verzwickten Situation. Damit wir unsere traditionelle Fasnacht organisieren können, brauchen wir Planungssicherheit.» Das schreibt Thomas Burkhart, Obergring der Thuner Fasnacht in einem Info-Schreiben an Hauptsponsoren, Partner, Donatoren, Gönner und Freunde der Thuner Fasnacht.

Weiter ist im Schreiben zu lesen: «Auch wenn der Bundesrat am 12. August 2020 entschieden hat, Grossanlässe mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern unter strengen Bedingungen ab Oktober 2020 wieder zuzulassen, ist ein Anlass mit rund 15‘000 - 25'000 Gästen in den Strassen von Thun in der aktuellen und zu erwartenden Situation nicht zu verantworten.»

Burhkart betont: «Die Absage fällt uns nicht leicht, weshalb auch Alternativen oder Teilanlässe geprüft wurden. Diese mussten aber ebenfalls verworfen werden.» Die Fasnächtler hoffen, im Jahr 2022 unter «normalen Bedingungen» die 23. Thuner Fasnacht feiern zu können.

pd/maz