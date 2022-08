Thuner Stadtlauf 2022 – 2000 Teilnehmende gaben ihr Bestes Nach zwei Jahren Pause wegen Corona ging am Wochenende der Stadtlauf wieder über die Bühne. 2000 Teilnehmende stellten sich der Herausforderung. PD

Topmotiviert nahmen auch die jüngeren Jahrgänge den Thuner Stadtlauf 2022 in Angriff. Foto: PD

Ein voller Rathausplatz, glückliche Gesichter, erfolgreiche Läuferinnen und Läufer sowie eine super Stimmung: All diese Zutaten entschädigten das OK des Thuner Stadtlaufs am Samstagnachmittag für die letzten zwei Jahre voller Warten und Bangen. «Das Organisationskomitee ist sehr erfreut über die positiven Reaktionen, die gute Stimmung und den reibungslosen Ablauf», wird Philipp Deriaz, Präsident des OK Thuner Stadtlaufs, in der Medienmitteilung der Veranstalter zitiert.

«Nach anfänglich sehr tiefen Anmeldezahlen haben sich bis zur letzten Minute nun über 2000 Läufer angemeldet», hält Deriaz fest. Somit sei auch die Zukunft des Stadtlaufs, der zuletzt wegen Corona zweimal nicht durchgeführt werden konnte, nicht gefährdet. Der Anlass hatte am Freitag mit dem Schlossbergsprint und dem neuen Rahmenprogramm begonnen. Trotz Regen fanden der Schlossbergsprint sowie die Bike-Show von Flying Metal und die Auftritte des Jodlerklubs Edelweiss statt.

Die Strecke führte bei den Erwachsenen unter anderem über den Schlossberg. Foto: PD

Am Samstag nach dem Wochenmarkt begann der Aufbau der Laufinfrastruktur für die Volksläufe. «Dieser rasche Aufbau ist stets eine der grössten Herausforderungen», sagt der neue Logistikchef Rolf Graf. Pünktlich um 16 Uhr gab Stadtratspräsident Martin Allemann den Startschuss zum ersten Kinderlauf. Die Läufe wurden von Motorrädern und Segways begleitet. Dank der Unterstützung des Zivilschutzes und den rund 150 Helfern hätten die verschiedenen Kategorien ihre Läufe reibungslos absolvieren können.

«Die grössten Herausforderungen werden nach wie vor die personelle Alimentierung des OK und das Sponsoring sein.» Christine Michel, Vizepräsidentin Thuner Stadtlauf

Laut dem OK war auch das neue Gastrokonzept ein Erfolg. Der Thuner Stadtlauf arbeite ausschliesslich mit ansässigen Gastrounternehmen zusammen. Das Stadtlauf-OK freut sich bereits aufs nächste Jahr: «Die grössten Herausforderungen werden nach wie vor die personelle Alimentierung des OK und das Sponsoring sein», sagt Vizepräsidentin und Sponsorchefin Christine Michel. Die diesjährige Ausgabe habe aber gezeigt, dass der Lauf wieder «fester Bestandteil im Jahresprogramm» der Thunerinnen und Thuner werden solle.

Die Kulisse, die Strecke und der Charme des Laufs seien einzigartig. Der nächste Thuner Stadtlauf findet 2023 wieder Ende August statt.

Ebenfalls zu passieren hatten die jungen Läuferinnen und Läufer den Göttibachsteg. Foto: PD

