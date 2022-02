Kabel beschädigt – 2000 Haushalte in Jegenstorf ohne Strom In Jegenstorf kam es am Montag zu einem Stromausfall. Rund 2000 Haushalte waren betroffen. Bei Bauarbeiten war ein Kabel beschädigt worden.

Am Montag fiel in einem Teil von Jegenstorf der Strom aus. Ursache der Störung waren Tiefbauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Jegenstorf. Bei den Arbeiten sei eine Kabelleitung der BKW beschädigt worden, wie die Genossenschaft Elektra Jegenstorf mitteilte.

Rund 2000 Haushalte waren vom Stromausfall betroffen. Nach einer halben Stunde konnten 1800 Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Gegen 13.40 Uhr waren die Reparaturarbeiten abgeschlossen und die Stromversorgung konnte auch für die letzten Haushalte wieder hergestellt werden.



