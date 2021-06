Demonstration in Bern – 200 Personen solidarisieren sich mit den «Effy 29»-Besetzern Am Rande des «Effy 29»-Prozess, der diese Woche über die Bühne geht, kommt es am Donnerstagabend zu einer Demonstration am Bahnhofplatz. UPDATE FOLGT

Mit diesem Plakat an der Spitze zog am Donnerstagabend (3.6.2021) der Demonstrationszug durch die Stadt Bern. Viele der Demonstrierenden waren vermummt. Foto: Jürg Spori Auf dem Bundesplatz wurde der Demonstrationszug von der Polizei – inklusive Wasserwerfer – erwartet. Die Demo zog aber weiter. Foto: Jürg Spori Der Demozug zog dann von der Effingerstrasse weiter Richtung Bubenbergplatz. Foto: Jürg Spori 1 / 5

Seit Montagmorgen läuft in Bern die Gerichtsverhandlung gegen 16 Personen, die 2017 ein Haus an der Effingerstrasse in Bern besetzt hatten. Am Dienstag fanden die Befragungen der Beschuldigten statt. Nun haben sich am Donnerstagabend ungefähr 200 Personen mit den Beschuldigten solidarisiert und demonstrieren in der Stadt. «Nehmt ihr uns die Häuser, nehmen wir uns die Strasse», schreiben die Demo-Organisatoren der Anarchistischen Gruppe Bern auf Twitter.

Der Demozug ist in der Spitalgasse losgelaufen, dann via Zytglogge und Amthausgasse auf den Bundesplatz. Dort ist die Polizei mit Wasserwerfer präsent. Etwa 300 Polizisten sind im Einsatz, bisher griffen sie aber nicht ein.

Von den über 200 Demoteilnehmenden sind viele vermummt. Es werden auch Pyros gezündet. Der Zug zieht weiter via Schauplatzgasse, Gurtengasse und Bundesgasse. Das Ziel ist die Effingerstrasse, wo das besagte Gebäude 2017 besetzt wurde. Dort riegeln Grenadiere das Haus ab. Ob der Polizei-Blockade kehren die Demonstrierenden um und sind nun auf der Laupenstrasse Richtung Bubenbergplatz unterwegs.

Wegen der Demonstration kommt es auf den Bernmobil-Linien 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 und 19 zu Verspätungen oder Ausfällen, wie Bernmobil auf Twitter mitteilt.

Urteil am 17. Juni

Das Urteil im Prozess wird am 17. Juni verkündet. Die Staatsanwaltschaft fordert bei 7 Beschuldigten bedingte Geldstrafen. 9 Personen sollen unbedingte Strafen erhalten. 4 davon sollen ins Gefängnis, die Dauer variiert dabei zwischen neuneinhalb und zwölf Monaten.

jsp/ngg

