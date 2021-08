Unter dem Motto «OneFamily» – 200 Personen marschieren an der Pride in Biel Einen Monat vor der «Ehe für alle»-Abstimmung gingen in Biel rund 200 Menschen auf die Strasse.

Unter dem Motto «OneFamily» sind am Samstag rund 200 Menschen durch Biel gezogen. Mit der Pride wollten die Teilnehmenden ein Zeichen setzen für eine diskriminierungsfreie Welt und das Recht auf die «Ehe für alle».

Die Veranstalter riefen dazu auf, für Rechte einzustehen, die in der Schweiz «bereits seit langem eine Normalität sein sollten». Die Schweiz stimmt am 26. September über die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ab.

Dem Aufruf zur Bieler Pride folgten am Samstag weniger Menschen als erwartet. Die Veranstalter hatten sich bis zu 3000 Teilnehmende erhofft. Am bunten und friedlichen Umzug waren viele Regenbogen-Fahnen und Schilder mit der Aufschrift «Ja, ich will» zu sehen – dem Slogan der Abstimmungskampagne für die «Ehe für alle».

Der Marsch bildete den Schlusspunkt einer Bieler Veranstaltungswoche mit Aktivitäten der LGBTQIA+Community. Die nächsten Prides finden am 4. September in Zürich und am 11. September in Genf statt. Dort erwarten die Veranstaltenden mehrere Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

