Betrugsverdacht in Südafrika – 20 Personen knacken Jackpot – mit Zahlen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Eine ungewöhnliche Zahlenkombination hat bei einer Lottoziehung in Südafrika 20 Spielern zum Gewinn verholfen. Die nationale Lotterie-Kommission hat angekündigt, den Vorfall zu überprüfen.

Eher wird man von einem Blitz getroffen: Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist extrem klein. Foto: Michel Euler (AP/Keystone)

Die TV-Lottoziehung in Südafrika vom Dienstag hatte es gleich zweifach in sich. Einerseits die Gewinnzahlen: 5, 6, 7, 8, 9 und die 10 als «Powerball», eine Art Zusatzzahl – so was gab es in der Geschichte der nationalen Lotterie noch nie. Andererseits die Tatsache, dass offenbar gleich 20 Personen diese Zahlenfolge auf ihrem Lotterieschein angekreuzt hatten. Der «Guardian» und die BBC berichteten über den Vorfall.

Die 20 «glücklichen» Gewinner räumten damit den Jackpot von umgerechnet 6,6 Millionen Franken ab und erhalten somit rund 332’000 Franken pro Person. 79 weitere Mitspieler hatten laut den Organisatoren zwar die richtigen Hauptzahlen, aber nicht die 10 als Zusatzzahl. Sie gewannen umgerechnet je 366 Franken.

Beim Lotterielos Powerball können die Spieler fünf Zahlen aus 50 und eine Bonuszahl aus 20 auswählen. Die Auslosung findet jeweils live im Fernsehen statt und erfolgt gemäss Angaben von Südafrikas nationaler Lotterie-Kommission, die diese überwacht, durch einen Zufallsgenerator.

Wahrscheinlichkeit von 1 zu 42 Millionen

Die Chancen auf den Jackpot sind extrem klein. Gemäss der BBC stehen sie bei 1 zu 42’375’200 – unabhängig von der Reihenfolge der Zahlen. Zahlen des Wetterdienstes zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, in Südafrika von einem Blitz getroffen zu werden, mit 1 zu 350’000 somit um einiges höher. «Diese Zahlen mögen unerwartet erscheinen», schrieb Südafrikas Lotto-Organisation auf Twitter, «aber zahlreiche Spieler haben sich für diese Kombination entschieden.»

Diese Behauptung blieb in den sozialen Medien nicht unwidersprochen: Zahlreiche Nutzer beschuldigten die Lotto-Organisation unter anderem des Betrugs. «Was für Nonsens ist das hier? Ihr habt uns heute gezeigt und bewiesen, dass ihr Schwindler seid», twitterte eine Nutzerin.

Einige Personen führten zudem die 79 Gewinner der Hauptzahlen, die genau die 10 als abschliessende Zusatzzahl nicht gewählt hatten, als Hinweis auf Betrug ins Feld.

Die Nationale Lotterie-Kommission (NLC) meinte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP, eine Ziehung von sechs aufeinanderfolgenden Zahlen habe es bisher noch nie gegeben. Die Kommission werde eine Untersuchung anstrengen, erklärte ein Sprecher: «Sollte da irgendetwas falsch gelaufen sein, werden wir das öffentlich machen.»

In einer Stellungnahme nahm die Kommission zwar nicht direkt Bezug zu den Betrugsvorwürfen. Sie versicherte jedoch, «dass alle nationalen Lotteriespiele und Methoden zur Durchführung von Ziehungen vor der Zulassung durch die NLC einem strengen Überprüfungsverfahren unterzogen werden». Unabhängige Experten der Lotterie-Kommission würden zudem die Auslosungen überwachen.

sho