Regionalgericht in Thun – 20 Monate bedingt wegen versuchter Vergewaltigung Das Regionalgericht Oberland verurteilte einen Mann wegen Freiheitsberaubung und versuchter Vergewaltigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten und einer Geldstrafe. Margrit Kunz

Am Regionalgericht Oberland in Thun musste sich der Angeklagte für verschiedene Delikte verantworten. Foto: Simon Glauser

Schon im Oktober wartete das Kollegialgericht vergeblich auf den Beschuldigten. Das überraschte niemanden. Er hatte seiner Verteidigerin in einem Mail angekündigt, dass er nicht aus seinem asiatischen Heimatland in die Schweiz reisen würde, um am Prozess teilzunehmen.