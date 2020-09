Der Vertrag wird verlängert – 20-mal Ja für den Naturpark Gantrisch Alle 20 Parkgemeinden haben ihren Vertrag mit dem Naturpark um zehn Jahre verlängert. Als letztes stellte sich Belp hinter die Organisation. Sheila Matti

Diesen Sommer zeigte sich: Das Volk steht hinter dem Naturpark Gantrisch. Foto: Adrian Moser

Es ist offiziell: Am Donnerstag stellte sich Belp hinter den Naturpark Gantrisch. Es ist das zwanzigste Ja, welches die Organisation heuer erhält – jenes, welches das Fortbestehen des Naturparks für die nächsten zehn Jahre besiegelt.

In den letzten Monaten befand jede der 20 Parkgemeinden – von Belp über Riggisberg bis hin zu Schwarzenburg und Plaffeien – an ihrer Versammlung darüber, ob man den Vertrag mit dem Förderverein Region Gantrisch verlängern will. Dieser fungiert als Trägerschaft des Naturparks.

Nun hat der Abstimmungsmarathon ein positives Ende gefunden. Fast jede Gemeinde kam einstimmig und ohne längere Diskussion zu einem Ja. «Das Vertrauen in das Projekt Naturpark ist da, und wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, in die Region zu investieren», sagt Ruedi Flückiger, Präsident des Fördervereins.

Beiträge von Bund und Kanton

Konkret ging es bei den Abstimmungen um den Pro-Kopf-Beitrag, welchen die Gemeinden dem Naturpark jährlich bezahlen. Normalerweise sind dies fünf Franken pro Einwohner. Da Belp aber nur teilweise zum Naturparkgebiet gehört, ging es hier um einen Pauschalbetrag von 13’000 Franken.

Bevor der Naturpark definitiv in die zweite Betriebsphase starten kann, müssen die Verträge sowie der Managementplan noch formell von Bund und Kanton genehmigt werden. Diese beteiligen sich ebenfalls am Naturpark, jährlich mit rund 1,5 Millionen Franken.

Ziel in den kommenden zehn Jahren sei es, die Region Gantrisch weiter zu etablieren. «Wir wollen weitere Leuchttürme wie den Gäggersteg aufbauen», so Flückiger, «davon profitieren nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische.»