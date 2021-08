Wahlen in Matten – 20 Kandidierende, fünf Listen, sechs Sitze Die Anmeldefrist für die Wahlen in den Mattner Gemeinderat ist abgelaufen. Eine Partei tritt nicht mehr an, eine andere dafür erstmals. Alex Karlen

Das Gemeindehaus Matten: Wer nimmt hier ab nächstem Jahr an den Sitzungen des Gemeinderates teil? Foto: Bruno Petroni

Es erinnert nur wenig an die Ausgangslage der Wahlen von 2017. Damals kandidierten 17 Mattnerinnen und Mattner von vier Parteien für die sechs Gemeinderatssitze. Dieses Jahr sind es 20. Eine Partei tritt gar nicht mehr an, eine andere tritt erstmals an und eine gar mit zwei Listen. Damals waren gleich vier Rücktritte zu verzeichnen, heuer verzichtet nur gerade Martin Althaus (FDP) auf eine Wiederwahl. Und: Mit neun Kandidierenden startet die SVP einen Grossangriff.

Walter Jorns, SVP, bisher Foto: PD Brigitte Ziebold-Zwahlen, SVP, bisher Foto: PD Flurin Lanz, GLP, neu Foto: PD 1 / 20

Dieses Fazit ist seit Montag um 12 Uhr offiziell. Innerhalb der Eingabefrist für die Wahlen vom 26. September hat die SVP sechs Kandidierende angemeldet, die Junge SVP drei, die FDP vier, die SP drei und die GLP vier. Noch unbeantwortet bleibt einzig die Frage, ob das gegenwärtige Parteigefüge in der Mattner Exekutive (2 SVP, 2 FDP, 2 SP) ins Wanken gerät.