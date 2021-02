Unfall in Hinterkappelen – 20-Jähriger stirbt nach Treppensturz auf Baustelle Am Montagnachmittag ist auf einer Baustelle in Hinterkappelen ein Mann auf einer Treppe gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb wenig später im Spital.

Beim Unfall auf der Baustelle stürzte der junge Mann mehrere Meter in die Tiefe (Symbolbild). Foto: Archiv/Samuel Schalch

Auf einer Baustelle am Kappelenring in Hinterkappelen ist am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr ein Mann verunfallt: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist der 20-Jährige auf einer Treppe gestürzt und mehrere Meter in die Tiefe gefallen.

Der im Kanton Bern wohnhafte Schweizer wurde durch ein Ambulanzteam reanimiert und schwer verletzt ins Spital gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Der Unfallhergang wird untersucht.

mb