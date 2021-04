Ausserorts mit 152 km/h – 20-Jähriger rast unter Drogeneinfluss in Richtung Neuenburg Die Polizei stoppte am Freitagabend in Ins einen jungen Lenker, der statt der erlaubten 80 km/h mit 152 km/h unterwegs war. Seinen Führerausweis musste er abgeben.

Anstatt der erlaubten 80 km/h bretterte ein 20-Jähriger unter Drogeneinfluss mit 152 km/h von Ins in Richtung Neuenburg – die gesetzliche Toleranz schon abgezogen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am Freitagabend hat die Kantonspolizei Bern um 21.25 Uhr in Ins ein Auto gemessen, das massiv zu schnell in Richtung Neuenburg unterwegs war. Das Auto passierte die Kontrollstelle mit 152 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Erlaubt sind auf dem betreffenden Streckenabschnitt 80 km/h.

Die Polizei konnte das Auto kurz darauf in Gampelen anhalten. Der 20-jährige Lenker wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus.Der Beschuldigte wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Dienstag mitteilte.

chh/pd

