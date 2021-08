Selbstunfall in Diesse – 20-Jähriger rast in Telelfonmasten - schwer verletzt In der Nacht auf Samstag ist ein junger Autolenker in Diesse von der Strasse abgekommen. Er wurde beim Selbstunfall schwer verletzt.

Ein 20-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag in Diesse BE in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einen Telefonmast gefahren. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Das Auto sei auf der Strasse von Nods in Richtung Diesse unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. In einer Linkskurve sei der Lenker aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug sei danach die Böschung hinunter in einen Telefonmast gefahren und dort zum Stillstand gekommen.

sda/sih

