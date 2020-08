140 statt 80 km/h – 20-jähriger Raser muss Ausweis abgeben In Wengi bei Büren wurde am Samstagabend ein Auto geblitzt, das 60 Kilometer pro Stunde zu schnell fuhr. Die Polizei hat den Lenker angehalten.

Kurz vor 18 Uhr am vergangenen Samstag raste ein Auto mit 140 Kilometern pro Stunde an einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle in Wengi vorbei. Auf dem betroffenen Abschnitt der Hauptstrasse beträgt die Tempolimite 80 km/h.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, nahm die Patrouille die Verfolgung auf und konnte den Wagen anhalten. Der Lenker, ein 20-Jähriger, ist geständig. Er musste seinen Führerschein abgeben und wird sich vor der Justiz zu verantworten haben.

mb/pd