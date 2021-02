Selbstunfall in Steffisburg – 20-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt Am Freitagabend wurde eine Motorradfahrerin bei einem Selbstunfall in Steffisburg schwer verletzt. Sie musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Am Freitagabend gegen 21 Uhr verunfallte in Steffisburg eine Motorradfahrerin schwer. Sie war auf der Schützenstrasse in Richtung Fahrni unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen in einer Linkskurve auf Höhe Schützenhaus nach rechts von der Strasse abkam und in der Folge stürzte.

Die 20-jährige Motorradfahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Während den Unfallarbeiten wurde die Strasse gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache aufgenommen.

PD/flo