Symbolfigur der Proteste in Burma – 20-jährige Demonstrantin nach Kopfschuss gestorben Die Burmesin Mya Thwate Thwate Khaing ist das erste Todesopfer, seit dem sich das Militär an die Macht geputscht hat und gilt nun als tragische Symbolfigur der Proteste.

Ist zu einer tragischen Symbolfigur der Protestbewegungen geworden: Eine Demonstrantin hält ein Poster mit einem Portrait von Mya Thwate Thwate Khaing hoch. Foto: Sai Aung Main (AFP via Getty Images)

Eine bei den Protesten in Burma schwer verletzte Demonstrantin ist gestorben. Sie ist das erste offizielle Todesopfer der Demonstrationen gegen den Militärputsch. Die 20-Jährige Mya Thwate Thwate Khaing erlag den Folgen eines Kopfschusses, den sie bei einer Demonstration in Naypyidaw in der vergangenen Woche erlitten hatte, wie ein Krankenhausarzt am Freitag sagte. Die Leiche sei zur Obduktion geschickt worden.

Die junge Frau war in der vergangenen Woche zu einer Symbolfigur der Protestbewegung geworden. Mya Thwate Thwate Khaing zählt zu den hunderttausenden Menschen im ganzen Land, die trotz der Polizeigewalt und des hohen Risikos seit Tagen auf die Strasse gehen, um gegen den Militärputsch und die Absetzung der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu protestieren.

Von Geschoss am Kopf getroffen

Dabei traf die Angestellte eines Lebensmittelladens bei Demonstrationen am 9. Februar in der Hauptstadt Naypyidaw ein Geschoss. Nach dem tragischen Unglück kursierte im Internet ein Video von dem Angriff. Es zeigt, wie die junge Frau mit den langen Haaren in einem roten T-Shirt mit Pandabären-Print zu Boden stürzt und mehrere Menschen herbeieilen, um ihr erste Hilfe zu leisten.

Ihr Fall wurde in ganz Burma bekannt und hat den Zorn vieler Menschen erregt. Ein 15 Meter grosses Plakat der 20-Jährigen, das den Moment zeigt, in dem sie angeschossen wurde, hängt wie ein Mahnmal über einer Brücke in der einstigen Hauptstadt Rangun.

Demonstranten haben über einer Brücke in Rangun ein Plakat aufgehängt, dass den Moment zeigt, in dem Mya Thwate Thwate Khaing erschossen wurde. Foto: Sai Aung Main (AFP via Getty Images)

Die 20-Jährige schwebte in Lebensgefahr und wurde an eine Maschine angeschlossen, da sie nicht mehr selbstständig atmen konnte. Ihre verzweifelte Familie wachte seither an ihrem Krankenbett. Das Krankenhauspersonal sei enorm unter Druck gesetzt worden, seit die junge Frau dort auf der Intensivstation lag, berichtete der Krankenhausarzt. Einige hätten deshalb bereits die Klinik verlassen.

Der neu ernannte Informationsminister Zaw Min Tun hatte diese Woche bestätigt, dass die 20-Jährige angeschossen worden war und erklärt, die Behörden untersuchten den Fall.

«Bitte schliesst euch alle dieser Protestbewegung an»

Nach der Bekanntgabe von Mya Thwate Thwate Khaings Ableben, sagte ihre Schwester Poh Poh am Feitag gegenüber Reportern: «Bitte schliesst euch alle dieser Protestbewegung an, um sie erfolgreicher zu machen. Das ist alles, was ich sagen möchte.» Die Beerdigung werde am Sonntag stattfinden.

Seit dem Militärputsch am 1. Februar finden in dem südostasiatischen Land Massenproteste gegen die Militärjunta statt. Die Demonstranten fordern die Rückkehr zur Demokratie und die Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Sie war im Zuge des Putsches von der Armee festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden.

Hunderte Menschen wurden seit dem Putsch festgenommen, mehrere bei den Demonstrationen verletzt. Dennoch erfährt die Protestbewegung weiterhin viel Zulauf.

AFP/lif