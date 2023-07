Berns grösste Wohngemeinschaft – 20 Erwachsene, acht Kinder, ein Haus Arbeitsgruppen, Sitzungen, Konsens suchen, das klingt nach viel Aufwand. Sie hingegen finden das Zusammenleben total spannend. Wie funktioniert das? Sarah Buser

Der Esstisch, an dem abends bis zu 20 Leute essen: Auf dem Bild fehlen weitere Erwachsene und die zahlreichen Kinder, die an einem eigenen Tisch sitzen. Foto: Franziska Rothenbühler

Imre geht vor das Haus, wo ein paar Kinder spielen, und schlägt kräftig auf den Gong. Zeit fürs Abendessen. Mehrere Salatschüsseln, Brot und Käse stehen dicht an dicht auf zwei Tischen. Jeder schöpft sich, was er möchte, und setzt sich draussen hinter dem Haus an einen Esstisch.

Im «U-Huus» in Urtenen-Schönbühl leben acht Kinder und 20 Erwachsene in acht verschiedenen Wohneinheiten, die alle unter dem gleichen Dach liegen. Die Wohnungen sind klein, die Gemeinschaftsräume dafür umso grosszügiger. «Das ist ökologischer und macht Gemeinschaftsräume attraktiver», sagt Raffael Wüthrich. Das Leben soll sich nicht nur in den privaten Wohnungen anspielen, sondern auch im gemeinsamen Wohnzimmer, im Garten, in der Sauna.

Raffael Wüthrich ist einer der Initiatoren des Hausprojekts, das 2018 entstand. Das Leben in Gemeinschaft sei bereichernd. Wüthrich ist Kommunikationsexperte und hat unter anderem die Kampagne für ein bedingungsloses Grundeinkommen geführt.

Die Wohngemeinschaft hat mit den Nachbarn einen Wärmeverbund. Die Panels auf dem Dach produzieren Strom und heizen Wasser. Foto: Franziska Rothenbühler

Er möchte möglichst nachhaltig leben, Solarpanels auf dem Dach und die geteilten Gemeinschaftsräume zeugen von dieser Lebensweise. Das Zusammenleben gefällt ihm, es fühle sich an wie in einem Klassenlager mit Freunden. Und sei ein riesiger Effizienzgewinn für alle. Vieles werde gemeinsam angeschafft, das senke die Kosten für jeden Einzelnen.

Klassenlagergefühle, Gemeinschaftsräume, viele Personen am gleichen Ort. Die meisten Menschen wären von dieser Wohnform und den vielen Arbeitsgruppen wohl überfordert. Die U-Huus-Bewohnenden nicht. Auch, weil jeder sich in die eigene Wohnung zurückziehen könne, sagt Wüthrich. Sie lebten nun seit drei Jahren in der Gemeinschaft, niemand möchte wegziehen, sagt Wüthrich, viele Interessierte befinden sich bereits auf der Warteliste.

Spricht man mit den Bewohnenden, nennen alle den gleichen Vorteil: mehr Zeit für sich selber, die Kinder oder Freunde. Alle 20 Erwachsenen sind Teil von Arbeitsgruppen, die sich die Aufgaben teilen. «Das entlastet uns alle», sagt auch Wüthrich. Er selber gärtnere gern, gehe aber ungern einkaufen, ihn überfordere die Auswahl. In der Wohngemeinschaft kümmern sich andere um den Einkauf.

Raffael Wüthrich kümmert sich um die Tomaten im Gemüsegarten. Foto: Franziska Rothenbühler

Verena Steffen ist Mitglied der Einkaufsarbeitsgruppe. Sie löst die Bestellungen aus, kümmert sich um die Lagerbewirtschaftung und kontrolliert die Vorräte. Wünsche der Mitbewohnenden können über eine App eingetragen werden, Steffen bestellt diese dann direkt beim Biohändler. Jeden Montag treffen Biogemüse vom regionalen Bauernhof, Käse und andere Lebensmittel ein.

Die 66-Jährige ist pensioniert, arbeitet aber noch einen Tag als Pflegefachfrau in der Psychiatrie-Spitex. Das Leben in der klassischen Kernfamilie habe sie vermieden in ihrem Leben, es gab nur wenige Jahre, in denen sie zusammen mit Kindern und dem Ehemann gelebt hat. Schon früh testete sie mit befreundeten Familien das Konzept der Gemeinschaft, zog in ein Haus mit mehreren Wohnungen, man wechselte sich ab mit der Kinderbetreuung.

Verena Steffen verwaltet im Lebensmittellager die Mengen für die ganze Wohngemeinschaft. Foto: Franziska Rothenbühler

«Ich wollte eigentlich nie allein wohnen», sagt Verena Steffen. In der U-Huus-Gemeinschaft springt sie zwar nicht mehr fix bei der Kinderbetreuung ein. Sie schätzt aber den Austausch, den ihr eine Gemeinschaft bietet. «Ich behalte hier den Anschluss, damit ich hoffentlich nicht engstirnig werde im Alter», sagt sie und lacht. Trotzdem können sie und ihr Partner Imre sich in ihre Wohnung zurückziehen.

An diesem Abend zieht sie sich nicht zurück. Zuerst hilft sie einer Mitbewohnerin beim Zubereiten der Salate fürs Abendessen, holt Schnittlauch mit einem Kind im Garten und wiegt die Menge an Couscous ab, die es für die angemeldeten Esserinnen und Esser braucht. Über eine App, die die Gemeinschaft in Auftrag gegeben hat, kann man sich bis am Nachmittag fürs Kochen, Abwaschen oder Abendessen einschreiben und melden, wenn man für den nächsten Tag eine Portion zum Mitnehmen möchte.

Beim Abendessen erzählen die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner vom Tag. Am Kindertisch schmieden die Kinder Pläne, was sie alles noch tun könnten im Garten, und die Eltern wollen wissen, wie der Kindergarten war. Die gute Stimmung wird jäh unterbrochen, als der Erste ins Bett muss. Der Junge beginnt zu weinen, weil er gern noch mit einem anderen Kind ein Buch lesen wollte. Das muss bis zum nächsten Morgen warten. Der Vater nimmt das Kind auf den Arm und bringt es in die Wohnung.

Ein Haus für 6 Millionen Franken

Der Umbau und der Kauf des U-Huus kosteten gegen 6 Millionen Franken. Das 1000 Quadratmeter grosse Haus mit Umschwung gehört der Wohnbaugenossenschaft Solidarisch Wohnen (Sowo), der alle Bewohnenden angehören. Sie arbeiten als Sexualpädagoge, Sängerin, Musiker, Theologin oder Geologin.

Neben einer Bankhypothek unterstützen Freunde, Familie und Fremde, die vom Projekt begeistert sind, die Finanzierung des Hauses – das sind 70 weitere Leute, die Anteile des Hauses besitzen. Je mehr, desto unabhängiger sei das Wohnprojekt und die Investierenden von Banken. «Bis Ende September können interessierte Geldgeber und Geldgeberinnen nun in unser Haus investieren», sagt Wüthrich.

1 / 3 Die vielen Kindersitze lassen es vermuten: Im U-Huus wohnen acht Kinder. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Gesamtmiete von monatlich rund 16’500 Franken – Hypothekarzinsen, Abzahlung des Hauses und Betriebskosten – kommt nicht über fixe Mieten zusammen. Die Bewohnenden bieten anhand zweier Anhaltspunkte (Quadratmeterpreis und Mietzins gemäss Einkommen) so viel, wie sie können und für richtig halten, und dann schaut die Gruppe, ob sie gemeinsam auf 16’500 Franken kommt.

Das scheint zu improvisiert? Jeden Monat beruft die Gemeinschaft eine Sitzung ein. Dort besprechen sie alles, und der Konsens entscheidet. Jeder Entscheid muss für alle einigermassen stimmen – das sei das Geheimrezept fürs langfristige Funktionieren, sagt Raffael Wüthrich.

Konsens und Rückzugsorte

So auch mit der Gebotsrunde für den Mietzins: Falls es klappt, gut, falls nicht, startet die Gebotsrunde von vorne. Es brauchte noch nie mehr als zwei Runden, bei der letzten Runde kamen 400 Franken zu viel zusammen. Beim Essen vom gemeinsamen Biolädeli funktioniert es ähnlich, mit einem monatlichen Richtwert von 260 Franken pro Person, was sämtliche Nahrungsmittelkosten abdeckt. Wer nicht immer in der Gemeinschaft isst, bietet weniger als jemand, der jeden Tag drei Mahlzeiten isst.

Jannik Böhm verbringt gern Zeit in der hauseigenen Werkstatt. Er schreinert gerade eine Bank für die Kinder. Foto: Franziska Rothenbühler

In der einen Haushälfte wohnen vier Familien, darunter auch Jannik Böhm, 35 Jahre alt, mit seiner Partnerin und zwei Kindern. Die Verbindungstüren zu den anderen Familienwohnungen lassen zu, dass die Kinder ein und aus gehen können, wie sie wollen. Wenn sie mit den Nachbarn spielen wollen, können sie selbstständig in die nächste Wohnung huschen. Böhm schliesst eigentlich nie ab. Die vielen Kinder seien für ihn und seine Partnerin eine grosse Entlastung – so hätten sie weniger zu tun mit ihrem eigenen Nachwuchs.

Das Hausprojekt sei gelungen, sagt Böhm. Er habe immer in WGs gewohnt, ungefähr in 25 in seinem Leben, und möge es, andere Menschen um sich zu haben. Er brauche eigentlich wenig Zeit für sich. In den Sommerferien fährt er mit seiner Familie ins Emmental, in ein kleines Ferienhaus. «Sogar dort treffen wir die anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, einige kommen uns besuchen.»

