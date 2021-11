Trotz stark steigender Fallzahlen – 2-G-Regelung erst, wenn es im Spital prekär wird Der Winter kommt, die Corona-Zahlen steigen, und in Bern werden munter Grossanlässe geplant – ohne schärfere Massnahmen, wie sie etwa Österreich kennt. Warum? Noah Fend

Das 3-G-Zertifikat bleibt im Kanton Bern vorderhand gültig. Foto: Adrian Moser

880 Personen wurden am vergangenen Wochenende im Kanton Bern positiv auf Covid-19 getestet – fast viermal so viele wie vor vier Wochen. Der 7-Tage-Durchschnitt lag am Montag bei 325 täglichen Infektionen. Die Fallzahlen steigen damit im Kanton Bern ähnlich stark an wie in der ganzen Schweiz.

Auf einen noch stärkeren Anstieg der Corona-Fallzahlen reagierte das Nachbarland Österreich mit einer landesweiten Einführung der 2-G-Regelung. Seit Montag darf nur noch in Restaurants, an Konzerte oder zum Coiffeur, wer entweder geimpft oder genesen ist. Für negative Corona-Tests gibt es dort kein Zertifikat mehr. In Deutschland hat Sachsen als erstes Bundesland das 2-G-Zertifikat eingeführt. Weitere Bundesländer denken ebenfalls darüber nach.