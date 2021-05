Debakel um Schulinformatikplattform – 2,68 Millionen für die Nachbesserung von Base4kids Der Berner Stadtrat hat am Donnerstagabend zähneknirschend einem Nachkredit zugestimmt, der die Schulinformatik endlich zum Laufen bringen soll. Sibylle Hartmann

Die Einführung von Base4kids2, der im Herbst 2019 in der Stadt Bern gestarteten Schulinformatikplattform, ist ein Lehrbeispiel. Dafür, was bei einem Projekt alles schief gehen kann. Entsprechend sprachen Stadträtinnen und Stadträte am Donnerstagabend von einem Debakel oder einem Desaster, und auch Bildungsdirektorin Franziska Teuscher (GB) räumte ein: «Das Projekt war von Anfang ein unbefriedigender Murks.» Sie bitte dafür alle Betroffenen um Entschuldigung.

Das Parlament bat Teuscher zudem, einen Nachkredit von 2,68 Millionen Franken zu genehmigen. Mit dem Geld soll Base4kids2 endlich flott gemacht werden. Die bisherige Opensource-Software wird durch etablierte Microsoft-Produkte abgelöst, mangelhafte Geräte werden ersetzt und zusätzliche Notebooks beschafft.