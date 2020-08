Unihockey in Zollbrück – 2,25 oder 5,2 Millionen – das ist die Frage Bei der Ballsporthalle Oberemmental stehen zukunftsweisende Schritte an. Zur Diskussion stehen eine Sanierung oder ein Ausbau. Christian Reber

So würde die Ballsporthalle Oberemmental aussehen, falls die Variante Ausbau das Rennen macht. Visualisierung: PD

In der Ballsporthalle Oberemmental (BOE) an der Dorfstrasse in Zollbrück herrscht abends und auch an Wochenenden reger Spielbetrieb. Spielerinnen und Spieler der Vereine Unihockey Schüpbach, dem Unihockeyteam Eggiwil und der Skorpion Emmental Zollbrück trainieren in der Halle. Diese drei Vereine kauften 2007 gemeinsam die ehemalige Obsthalle der Firma Maeder AG und nutzen diese seither als Trainingshalle und als Austragungsort von Liga- und Finalspielen.