Nuzzolo bremst Thuner aus – 2:2 gegen Schlusslicht: FC Thun kommt nicht aus der Baisse Xamax-Urgestein Raphaël Nuzzolo ist massgeblich am 2:2-Unentschieden gegen Thun beteiligt. Der Negativtrend geht weiter. Nathalie Günter

Ihn bekam die Thuner Abwehr nicht in den Griff: Der 39-jährige Raphaël Nuzzolo (l.). Archivfoto: Patric Spahni

Es ist ein Start nach Mass für den FC Thun. Nachdem die Oberländer drei Niederlagen innert sieben Tagen wegstecken mussten, zeigen sie sich in den Startminuten gegen Tabellenschlusslicht Neuchâtel Xamax ungewohnt kaltblütig: In der neunten Minute schickt Fabian Rüdlin Roland Ndongo in die Tiefe, der netzt flach links ein und lässt Xamax-Goalie Theo Guivarch keine Chance.

Mauro Lustrinelli muss auf der Maladière auf neun verletzte Akteure und den gesperrten Dimitri Oberlin verzichten. Der Thun-Coach lässt darum ein 4-4-2 mit Doppelsechser – mit Justin Roth und Rüdlin als Sechser – spielen. Nicht existent in diesem System: der klassische Zehner hinter der Sturmspitze. Eine Rolle, die sonst dem verletzten Castroman zukommt. So fehlt dem Thuner Spiel etwas ein Lenker. Das ist aber gar nicht nötig, zumindest nicht in den ersten 45 Minuten: Die Oberländer halten den Ball hinten sehr sicher – und schalten dann blitzschnell um. So kommen sie öfters in den Neuenburger Strafraum. Mehr Tore gibts aber in der ersten Halbzeit nicht, es fehlt die letzte Konsequenz.

Überzeugend im Thuner Spiel: Alexandre Jankewitz und Justin Roth. Ersterer agiert wendiger, ja leichtfüssiger als in den vergangenen Partien. Er ist häufig nur mit einem Foul zu stoppen. Eigengewächs Roth ist sehr präsent auf dem Neuenburger Kunstrasen, bietet sich an, scheut den Zweikampf nicht. Überhaupt sind die Thuner aufsässiger und näher am Mann als zuletzt. Drei Gelbe Karten holen sich Lustrinellis Akteure an diesem Abend ab.

Altmeister Nuzzolo

Der dreifache Wechsel beim Heimteam nach dem Pausentee zeigt seine Wirkung: In der 57. Spielminute legt Raphaël Nuzzolo den Ball in den Sechzehner. Neuzuzug Aimery Pinga – er hat 34 Einsätze für GC und Sion in der Super League auf dem Konto – trifft direkt im ersten Spiel für Xamax. Thun hat sofort eine Antwort parat: Leonardo Bertone legt einen Eckball zurück auf Rüdlin, der kann ungehindert einnetzten. Die Xamax-Abwehr sieht dabei sehr schlecht aus. In der 70. Minute zeigt Nuzzolo, dass er auch mit 39 Jahren nichts von seinem Torriecher eingebüsst hat: Das Xamax-Urgestein unterläuft die Thuner Abwehr und verwertet souverän zum 2:2.

Kann der FC Thun ein drittes Mal vorlegen? Nein, zu verworren ist das Thuner Angriffsspiel. Es entwickelt sich in der Schlussviertelstunde ein munteres Hin und Her, das einiges an Qualität missen lässt. Erneut müssen sich die Thuner vorwerfen lassen, eine gute Ausgangslage nicht verwertet zu haben.

Nathalie Günter ist Tagesleiterin und Redaktorin. Sie betreut die Themen Oberhasli, Greenfield Festival und FC Thun (für Sport-Extra). Weiter kümmert sie sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter und tickert live – ob beim Thema Politik oder Sport. Mehr Infos @nathalieguenter

