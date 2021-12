Neue Möbel im Gefängnis – 2,1 Mio. Franken für Mobiliar in der Strafanstalt Witzwil Nun können die Möbel in der Strafanstalt Witzwil ersetzt werden: Der Grosse Rat hat den entsprechenden Einrichtungskredit gesprochen.

Der Grosse Rat hat 2,1 Mio. Franken locker gemacht für neues Mobiliar in der Strafanstalt Witzwil. (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das Berner Kantonsparlament hat am Mittwoch einstimmig einen Einrichtungskredit von 2,1 Millionen Franken für den Ersatz von Mobiliar in der Strafanstalt Witzwil gesprochen. Das Mobiliar ist am Ende seiner Lebensdauer und muss deshalb ersetzt werden.

Pro Arrestzelle rechnet der Kanton mit einem Aufwand von rund 420 Franken. Dazu kommt noch Mobiliar für Gemeinschaftsräume, die Aula, die Sporthalle und die Verwaltung.

Das Mobiliar wird etappenweise bis Ende 2023 ersetzt. Der Rat sprach den Kredit mit 105 Stimmen ohne Gegenstimmen und Enthaltungen.

SDA/chh

