Grillabend geht schief – 19 Personen nach Balkonbrand evakuiert Am Samstagabend fing ein Gasgrill auf einem Balkon in Rueyre-les-Prés (FR) Feuer. Vier Personen erlitten beim Brand eine Rauchvergiftung

Durch den Brand wurden die beiden obersten Wohnungen schwer beschädigt. Foto: Kantonspolizei Freiburg

Auf dem Balkon einer Wohnung in Rueyre-les-Prés FR ist am Samstagabend ein Gasgrill in Brand geraten. Das Feuer breitete sich in der Folge bis unter das Dach aus. 19 Personen mussten evakuiert und vorläufig umquartiert werden. Vier Personen erlitten eine Rauchvergiftung.

Die Brand sei im zweiten und obersten Stockwerk des Hauses ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit. Zu zu diesem Zeitpunkt hätten sich 19 Personen in diesem und im angrenzenden Gebäude aufgehalten. Sie alle mussten für die Nacht bei Bekannten untergebracht werden.

Die meisten von ihnen könnten am Sonntag wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Nicht möglich sei eine Rückkehr in die beiden obersten Wohnungen, die schwer beschädigt worden seien. Zwei Bewohnerinnen und zwei Feuerwehrleute erlitten Rauchvergiftungen. Eine Untersuchung wurde eröffnet.

sda/sih

