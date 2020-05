Auto fuhr nach Kollision davon – 19-jähriger Velofahrer bei Unfall verletzt Am Montag stiessen in Münchenbuchsee ein Auto und ein Velo zusammen. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter, der Velofahrer blieb verletzt liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag kurz vor 21.45 Uhr kam es an der Bernstrasse in Münchenbuchsee zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort einen verletzen Velofahrer an, der von Passanten betreut wurde. Mit der Ambulanz wurde der Mann anschliessend ins Spital gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 19-Jährige mit dem Fahrrad auf der Bernstrasse von Zollikofen herkommend in Richtung Lätti. Im Kreisverkehr Bernstrasse/Hofwilstrasse/Unterfeldweg kam es aus noch unklaren Gründen zur Kollision mit einem unbekannten Auto, wodurch der Velolenker stürzte. Ersten Aussagen zufolge kam das dunkle, sportliche Auto von der Hofwilstrasse und setzte die Fahrt nach dem Unfall in Richtung Unterfeldweg fort.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identifikation des Autos aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 031 638 81 11 zu melden.

( SDA/flo )