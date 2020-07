Polizei sucht Zeugen – 19-Jähriger nach Prügelei mit Gruppe verletzt In der Nacht auf Sonntag kam es am Falkenplatz in Bern zu einer Schlägerei zwischen einem 19-Jährigen und einer Gruppe Unbekannter.

In der Nacht auf Sonntag gerieten am Falkenplatz in Bern ein 19-Jähriger und eine Gruppe von mehreren Personen aneinander. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam es kurz nach 1 Uhr zu einer Prügelei zwischen dem jungen Mann und der Gruppe.

Der 19-Jährige wurde dabei verletzt und begab sich dann in Richtung Länggassstrasse, wo er von Passanten erstversorgt wurde. Ein Ambulanzteam brachte den Mann schliesslich ins Spital, wo mehrere Verletzungen festgestellt wurden.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die im Raum Falkenplatz/Grosse Schanze sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 031 638 81 11 zu melden.

( ske/pkb )