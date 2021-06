Täter ging der Polizei ins Netz – 19-Jähriger gesteht Raubversuch auf Berner Tankstelle Die Polizei konnte den Mann fassen, der am Montag versucht hatte, die Migrol-Tankstelle an der Fellerstrasse in Bern zu überfallen. Der 19-Jährige ist geständig.

Am Montagabend hat ein Mann versucht, die Migrol-Tankstelle an der Fellerstrasse in Bern zu überfallen. Der Mann betrat den Tankstellenshop um ca. 19 Uhr, legte ein Messer auf den Tresen und verlangte Geld von der Angestellten. Als diese nicht sofort gehorchte, flüchtete der Mann ohne Beute, verletzt wurde niemand.

Die Polizei konnte nun am Mittwochabend einen für den Raubversuch tatverdächtiger Mann in Bern angehalten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 19-Jährige zeigte sich in der anschliessenden Einvernahme geständig, den Raubversuch begangen zu haben. Er wird sich vor der Justiz zu verantworten haben.

PD/flo

