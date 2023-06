Raser in Biel – 19-Jähriger fuhr innerorts 132 km/h schnell In Biel hat die Polizei einen Autolenker erwischt, der massiv zu schnell fuhr. Der Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

Am Samstag, 27. Mai, kurz vor 4 Uhr morgens ging der Polizei in Biel ein Raser ins Netz. Bei einem Auto, das auf der Brüggstrasse in Richtung Brügg unterwegs war, wurde eine Geschwindigkeit von 132 km/h gemessen. Auf dieser Strasse gilt eigentlich Tempo 50.

Der 19-jährige Lenker des Fahrzeugs wurde wenig später identifiziert und gab bei der Befragung zu, das Auto gelenkt zu haben. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Lenker wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.

PD/flo

