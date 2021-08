Weltrekordversuch im Kleinflugzeug – 19-Jährige will alleine um die Erde fliegen Zara Rutherford möchte die jüngste Pilotin werden, die den Globus im Alleingang umrundet hat. Das Abenteuer der 19-jährigen Belgierin wird rund drei Monate dauern und beinhaltet 90 Stopps.

Wurde das Fliegen in die Wiege gelegt: Zara Rutherford kurz vor dem Start zum Weltrekordversuch. Foto: Viriginia Mayo (AP/Keystone)

Die 19-jährige Zara Rutherford hat von Belgien aus ihren Flug um die Erde gestartet. Die belgisch-britische Pilotin hob am Mittwochvormittag in ihrem Ultraleichtflugzeug aus der Stadt Kortrijk ab, wie unter anderem die BBC berichtete. Läuft alles nach Plan, wird sie rund drei Monate unterwegs sein und in 90 Stopps den Planeten umrunden.

Rutherford will damit die jüngste Frau der Welt werden, die diesen Flug alleine unternommen hat. Bislang hält diesen Weltrekord die US-Amerikanerin Shaesta Waiz, die im Alter von 30 Jahren allein den Planeten umflog. Männlicher Rekordhalter ist ein 18-Jähriger – für Zara auch ein Zeichen der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Sie hofft, mehr Mädchen für Naturwissenschaft und Luftverkehr begeistern zu können.

Noch ein letztes Mal vor dem Abflug lächeln für die Presse: Zara Rutherford vor ihrem «Shark»-Ultraleichtflugzeug am Flughafen Kortrijk-Wevelgem in Belgien. Foto: Viriginia Mayo (AP/Keystone)

Rutherford selbst wurde das Fliegen in die Wiege gelegt. Sowohl ihre belgische Mutter als auch ihr englischer Vater sind Piloten. Schon mit wenigen Monaten wusste sie deshalb, wie das Cockpit eines Flugzeugs von innen aussieht. Etliche Flugmeilen folgten. Mit 14 lernte die Schülerin, wie man einen Flieger steuert, und arbeitete auf ihren ersten Flugschein hin. «In dem Moment, in dem ich abhebe, vergesse ich alles andere», erzählte Rutherford einige Tage vor ihrem Start der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ultraleichtflugzeug, das die Schulabgängerin um die Welt fliegen will, gehört zur «Shark»-Serie und damit laut Herstellerangaben zu den schnellsten der Welt. Finanzieren wird Rutherford ihre Reisen mithilfe von Sponsoren und Ersparnissen.

SDA/step

