Im Feierabendverkehr – 19-jährige Motorradfahrerin bei Sturz verletzt Am Mittwochabend hat sich eine Motorradlenkerin in Biel bei einem Sturz verletzt. Möglicherweise wurde die Lenkerin zuvor von einem anderen Motorrad gestreift. Thomas Hagspihl

Am Mittwochabend kam es in Biel auf der Brüggstrasse zu einem Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr eine Motorradfahrerin gegen 17.30 Uhr im Kolonnenverkehr vom Friedweg herkommend in Richtung Zentralplatz.

Kurz vor dem Kreuzplatz wurde sie von einem anderen Motorrad überholt. Aus noch zu klärenden Gründen kam die Frau in diesem Moment zu Fall. Die 19-jährige Motorradlenkerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Sie begab sich später selbständig in ein Spital.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es vor dem Sturz zu einer Streifkollision mit dem überholenden Motorrad gekommen ist. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt in Richtung Zentralplatz fort.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Insbesondere Fahrzeuglenkende, die im Kolonnenverkehr hinter der Motorradfahrerin folgten, ein Passant, der der Frau zu Hilfe eilte, und der oder die Motorradlenker/in, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032’324’85’31 zu melden.