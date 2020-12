Verkehrskontrolle beim Gurnigel – 19 Drifter werden angezeigt, weitere noch gesucht Die Polizei hat am Montag in Rüti bei Riggisberg Verkehrskontrollen durchgeführt. 19 Personen werden angezeigt, einige sind der Kontrolle entgangen.

Im Sommer sind die Reifenspuren von Driftern beim auf einem Parkplatz am Gurnigel deutlich sichtbar. (Archivbild) Foto: Christian Pfander

Drifter und Raser auf den Pass- und Zufahrtsstrassen und auf den Parkplätzen am Gurnigel in Rüti bei Riggisberg sind ein bekanntes Problem. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen und Sachbeschädigungen. (Lesen Sie u.a. hier: Auto kracht in Glasfassade des Berghauses Gurnigel).

Mit Blick auf diese Umstände und aufgrund zahlreicher Meldungen aus der Bevölkerung hat die Kantonspolizei Bern am Montagabend eine gezielte Verkehrskontrolle durchgeführt, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Das Ergebnis: 19 Autolenker werden wegen Widerhandlungen gegen das Srassenverkehrsgesetz angezeigt – namentlich etwa wegen zu hoher Geschwindigkeit sowie wegen Driftens.

Mehrere Autos hätten sich der Kontrolle entzogen. Wegen der winterlichen Strassenverhältnisse habe man diese aber nicht verfolgen können, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei ermittelt jedoch weiter, um die geflüchteten Autolenker zu finden. Zudem wolle man auch in Zukunft Verkehrskontrollen in diesem Gebiet durchführen.

pkb/ske