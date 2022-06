Angetroffen mit Kathrin Abbühl – 18’000 Mal durchs Tal Die erste Postautofahrerin im Lauterbrunnental will zurück nach Nepal – um einen Sechstausender-Gipfel zu besteigen. Bruno Petroni

Kathrin Abbühl, Postauto-Chauffeuse und Alpinistin. Foto: Bruno Petroni

Sie ist eine echte Berglerin, die Kathrin Abbühl: Geboren und aufgewachsen ist sie in Lauterbrunnen, wohnhaft in Stechelberg. Nach der Schreinerinnen-Berufslehre und 14 Jahren am Steuer eines LKW ist sie die erste Postauto-Chauffeuse im Tal in Diensten der Postauto AG auf den Strassen unterwegs. So führte die 54-Jährige seither auf der 7,5 Kilometer langen Postautolinie B141 nicht weniger als 18’000 Mal ihre Fahrgäste durch ihr Heimattal. Die engen Kurven und Passagen könnte Abbühl mit dem 23 Meter langen Gespann fast im Schlaf passieren.