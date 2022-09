Traditionsanlass in Wengen – 1800 waren am Chästeilet dabei 130 Käselaibe wurden am 24. Chästeilet in Wengen verteilt, rund 1800 Besuchende waren dabei. Zum 25-Jahr-Jubiläum soll es 2023 ein Chästeilet-Wochenende geben.

Am Chästeilet auf der Kunsteisbahn Wengen wurde nicht nur mit Käse gehandelt. Foto: PD

Mit dem Ende des Alpsommers feierte Wengen sein Chästeilet. Trotz Regen und kühlen Temperaturen waren es rund 1800 Besuchende, die den Traditionsanlass laut einer Mitteilung der Organisatorinnen und Organisatoren zu einem Erfolg machten. «Wir sind sehr zufrieden mit dem diesjährigen Fest», sagt das Vorstandsmitglied Thomas Krieg.

Der Vorstand habe es sich zur Aufgabe gemacht, das Chästeilet im Festzelt auf der Kunsteisbahn auch Touristen näherzubringen. So wurde der Event teils in Englisch moderiert – etwa beim Showkäsen. Eine Käserin vom Senntum Ruben auf der Wengernalp zeigte live, wie ein Mutschli gemacht wird.

Es war der Trychlerclub Wengen, der mit seinem Umzug durch die Dorfstrasse viele Besuchende in das Festzelt holte. Für Stimmung sorgten der Jodelklub Ins, die Alphornbläser, die Musikgesellschaft Wengen und die Bödeli Gamblers. Was die Gastronomie angeht, machten rund 30 Helfende, darunter viele Mitarbeitende des Wenger Gastgewerbes, das 24. Chästeilet möglich.

Nächstes Jahr wird es «25 Jahre Chästeilet Wengen» heissen. Der Vorstand plant einen zweitägigen Anlass. Am Samstagabend soll es eine Party mit Festwirtschaft und Musik geben. Am Sonntag folgt das traditionelle Chästeilet mit einem Spezialprogramm. Im Zentrum bleibt aber der Käse. In Form einer Dividende wurde das gelbe Gold auch dieses Jahr an die Kuhaktionäre verteilt. Die rund 130 Käselaibe stammen von den drei Alpen, die Wengen umgeben: die Spätenenalp, die Alp Allmend und die Wengernalp.

