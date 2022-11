Überfall in Thun – 18-Jähriger von zwei Unbekannten beraubt und verletzt Am Freitagmorgen wurde in Thun ein junger Mann attackiert. Das Opfer musste ins Spital. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag gegen 9.45 Uhr war in Thun ein 18-Jähriger zu Fuss auf der Länggasse von der Bushaltestelle Martinsstrasse in Richtung Post unterwegs, als er auf Höhe der Feldeckstrasse von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stürzte das Opfer zu Boden und blieb leicht verletzt liegen. Er wurde schliesslich mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Die beiden Angreifer, ebenfalls zwei junge Männer, entwendeten eine Tasche mit Bargeld und flüchteten in Richtung Pestalozzistrasse. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Daher hofft die Polizei auf die Mithilfe von Personen, die den Überfall beobachtet haben und Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Sie hat einen Zeugenaufruf lanciert.

PD/mb

