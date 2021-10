Von Sundlauenen nach Unterseen – 18-Jähriger rast mit 108 km/h durch den 50er-Abschnitt Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend mit 108 km/h geblitzt worden. Er war von Sundlauenen nach Unterseen unterwegs. Die Polizei beschlagnahmte sein Auto.

Mit 108 km/h statt 50 km/h raste der 18-Jährige mit seinem Auto Richtung Unterseen (Symbolbild). Foto: Getty Images

Am Mittwochabend ist in Unterseen bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein Auto erfasst worden, das massiv zu schnell unterwegs war. Dies teilt die Kantonspolizei am Freitag mit. Das Fahrzeug, das von Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg) in Richtung Unterseen unterwegs war, passierte die Kontrollstelle mit 108 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Erlaubt sind auf dem betreffenden Streckenabschnitt maximal 50 km/h.

Der mutmassliche Lenker wurde in der Folge kontaktiert und befragt. Der 18-Jährige zeigte sich geständig, das Auto zum fraglichen Zeitpunkt gefahren zu haben. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Das Auto wurde sichergestellt und die zuständige Staatsanwaltschaft Oberland entschied, dieses zu beschlagnahmen. Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

