Antisemitischer Angriff – 18-Jähriger nach Attacke in Köln schwer verletzt Ein junger Mann ist in einem Kölner Park von einer aggressiven Gruppe geschlagen und getreten worden. Zudem raubten ihm die Männer die Kippa und beleidigten ihn. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Der 18-Jährige erlitt bei der Attacke unter anderem einen Bruch eines Gesichtsknochens. Der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild) Foto: Getty Images

In Köln ist ein 18-Jähriger bei einer antisemitischen Attacke schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei in einem Park von einer Gruppe Heranwachsender geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Ein Täter raubte ihm die Kippa, ausserdem wurde der Jugendliche antisemitisch beleidigt.

Der 18-Jährige erlitt bei der Attacke unter anderem einen Bruch eines Gesichtsknochens, wie die Beamten weiter mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach am späteren Freitagabend in einem Park in Köln. Zwei Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren wurden bereits kurz nach der Tat festgenommen.

Verstärkt auftretender Judenhass Was Antisemitismus mit Corona-Rebellen zu tun hat Laut Ermittlern erkannten Beamte in der Leitstelle Polizei die Verdächtigen am frühen Samstagmorgen auf Aufnahmen der Videoüberwachung aus einem Kölner Ausgehviertel. Sie schickten Streifenwagen zu der Stelle, um die Männer festnehmen zu lassen. Der Staatsschutz ermittelt.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.