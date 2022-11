Auf einmal geht nichts mehr – 18:11 führt der BSV – dennoch verliert er Die Berner Handballer brechen nach der Pause ein. Suhr-Torhüter Dragan Marjanac gelingen 15 Paraden – in einer einzigen Halbzeit. Adrian Horn

Am Boden: Nach dem Höhenflug in den ersten 30 Minuten landen Kaspar Arn und der BSV unsanft. Archivfoto: Dres Hubacher

Wer mit dem BSV sympathisiert, hat längst gelernt, dass sich die Dinge nicht immer so entwickeln, wie er sich das wünschen würde. Aber das hier? Das hat wohl noch nicht mal der destruktivste Pessimist in der Anhängerschaft kommen sehen.

Eine Halbzeit lang verzückt das Team Martin Rubins. Mitreissenden Tempohandball zeigt es, Gegner Suhr ist überfordert und liegt nach 30 Minuten 11:18 hinten. Den Bernern ist der Sieg da schon gewiss. Denkt man.

Felix Aellen ist fassungslos. Archivfoto: Dres Hubacher

Doch die Gastgeber brechen nach der Pause regelrecht ein. Es ist eine Art Systemausfall, den sie verzeichnen. Nichts geht mehr. 15 Paraden gelingen Dragan Marjanac, dem Keeper der Aargauer – nicht im Verlauf des Spiels, was bereits ein vorzüglicher Wert wäre, nein, allein im zweiten Umgang.

Die Berner scheitern an ihm, ihrem früheren Mitstreiter, vor allem aber an sich selbst. Sie sind nun verunsichert, geben den einst riesigen Vorsprung her und geraten ihrerseits so deutlich in Rückstand, dass sie dies trotz eines starken Schlussspurts nicht kompensieren können.

Im Rückraum überzeugt einzig Aellen

Die zweite Hälfte legt Defizite schonungslos offen, über die man vor der Pause grosszügig hinwegsehen konnte. Besonders effizient waren die Hausherren schon da nicht, aber sie zwangen das Team ihres Ex-Trainers Aleksandar Stevic immer wieder zu Fehlern. Grosstalent Felix Aellen erzielt 10 Tore und ist damit der einzige Aufbauer, der wirklich gefährlich ist.

29:30 verlieren die Berner ein Spiel, das sie gefühlt schon gewonnen hatten. Sie versäumen es, den an sich positiven Trend der letzten Wochen zu bestätigen. Und bleiben neben Kantonsrivale Wacker Thun die grösste Wundertüte der Liga.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.