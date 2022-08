Seaside-Festival-Bilanz – 17’000 Musikfans, ein Antrag und Probleme mit dem Cashless-System Für die Veranstalter ist das 5. Spiezer-Bucht-Festival ein Erfolg – trotz der bislang tiefsten Zahl verkaufter Tickets. Cashless-Guthaben des Vorjahres wurde doppelt ausbezahlt. Jürg Spielmann

Stimmungsvolles Ambiente: Das 5. Seaside Festival in der Spiezer Bucht. Foto: PD

«Mit Wetterglück und spontanen Ticketkäufen an den Festivaltagen steuern wir einer 80-Prozent-Auslastung der Kapazität entgegen.» Das hatte Philippe Cornu, Geschäftsführer des Seaside Festival, im Vorfeld des Grossanlasses gesagt. Nun ist klar: Es kamen gut 17’000 Besucherinnen und Besucher ans Mini-Jubiläum in die Spiezer Bucht, was einer Auslastung von 85 Prozent entspricht.

Die ersten vier Auflagen waren besser besucht: 2017 wurden bei der Premiere 19’000 Besuchende gezählt, in den ausverkauften Jahren 2018 und 2019 je 20’000. Im Vorjahr schliesslich – das Festival 2020 war der Pandemie zum Opfer gefallen – pilgerten 18’000 Musikfans ans See-Open-Air.

Charismatisch und mitreissend: Stephan Eicher war für viele Besucher das Konzerthighlight am Seaside Festival. Foto: Jürg Spielmann

«Ich finde die Haltung, einen Outdoor-Anlass zu besuchen und zu denken, die schauen dann für mich, anmassend.» Veranstalter Philippe Cornu zur Kritik an der Anzahl Regenpelerinen.

«In einem eventbeladenen Jahr und mit dem Eidgenössischen Schwingfest am selben Wochenende sind das gute Zahlen», zog Cornu am Sonntag Bilanz. Der Stadtberner, der das Boutique-Festival zum bereits fünften Mal veranstaltete, ergänzte aber: «Die Umsätze wurden durch die drei Stunden Regen am Freitag schon beeinträchtigt.» Konkrete Zahlen konnte er hierzu noch keine nennen. Erst am Schluss, wenn sämtliche Kosten bekannt seien, sei klar, wo man landen werde, meinte er. Die finanziellen Aufwendungen für Infrastruktur und Personal fielen heuer – bedingt durch die Vielzahl an Events im Nach-Corona-Jahr – höher aus als früher.

Ja, sie wollte

Musikalisch war Musikfan Philippe Cornu besonders von den Auftritten Stephan Eichers, Marius Bears und der Altmeister Toto angetan. «Ich habe Toto zum ersten Mal live gesehen, es war der Wahnsinn.» Jede und jeder habe einen Bezug zu den Hits «Rosanna» oder «Africa». – «Das löst bei den Leuten Erinnerungen aus.» Umwerfend sei das Konzert von Stephan Eicher gewesen, «und auch innovativ, indem er die Basler Trommelvirtuosen Stickstoff mit auf die Bühne brachte und sich nicht in den Vordergrund drängte».

Appenzeller mit einem gewaltigen Gesangsorgan: Marius Bear gefiel es nicht nur auf der Hauptbühne des Seaside Festival, bis spät nachts war er auf dem Gelände anzutreffen. Foto: Jürg Spielmann

Ein rührender Moment ereignete sich am frühen Samstag, als der stimmgewaltige Appenzeller Marius Bear auf der Bühne stand: Der diesjährige Schweizer Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer brachte während seines Whitney-Houston-Covers «I Wanna Dance With Somebody» einen Besucher gar dazu, seiner Liebsten einen Heiratsantrag zu machen.

Einmal mehr «absolut friedlich und ohne Zwischenfälle» ging das Spiezer Open Air laut dem 63-jährigen Cornu über die Bühne. Ruhig war es wegen des unerwartet starken Regens hinter den Kulissen indes nicht. «Da herrschte Hochbetrieb.» Nichtsdestotrotz sei das 5. Seaside Festival ein erfolgreiches gewesen.

800 Guthaben zurückgezahlt

Die Macher mussten sich in den vergangenen Tagen erneut mit der letztjährigen Ausgabe auseinandersetzen. Auf die für sie unerfreuliche Art: Irrtümlich waren letzte Woche Cashless-Restguthaben vom Festival 2021 ein zweites Mal zurückerstattet worden. Philippe Cornu bestätigte dies. «Im System, das in St. Gallen betreut wird, ist ein Fehler passiert.» 800 Leute seien davon betroffen gewesen. «Auch wenn es pro Person kein horrender Betrag war, summiert sich dieser.» Das Seaside Festival bat die Betroffenen schriftlich darum, das erneut bezahlte Guthaben per Einzahlungsschein wieder zu retournieren.

Ein musikalischer Leckerbissen: Toto verzückte das Publikum mit seinen grössten Hits. Foto: PD

Und etwas lag Festivalmacher Philippe Cornu am Sonntag noch auf dem Magen: Nach dem einsetzenden Regen hätten sie «teils ganz erboste» E-Mails von Leuten erhalten, die sich darüber beklagten, dass es nicht in ausreichender Zahl Regenponchos gegeben habe. Ein Sponsor hatte 10’000 Stück geliefert. «Ich finde die Haltung, einen Outdoor-Anlass zu besuchen und zu denken, die schauen dann für mich, anmassend», so Cornu.

«Man darf doch davon ausgehen, dass die Leute den Wetterbericht anschauen und mit einer Regenjacke an ein Open Air kommen», begründete der Veranstalter. Nachhaltigeres Denken und Handeln findet er hierzu angebracht – die Einweg-Plastikpelerinen würden nach Gebrauch auf dem Gelände liegen gelassen. Es ist dies ein Thema, dem sich die Macher annehmen wollen.

