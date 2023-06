Spiezathlon 2023 – 170 gelbe Badekappen auf dem blauen See 420 Athletinnen und Athleten erreichten am Spiezathlon bei schönstem Wetter das Zieltor in der Spiezer Bucht. Anne-Marie Günter

Die gut begleiteten Triathlon-Schwimmenden kommen aus der Bucht in den See. Foto: Anne-Marie Günter

Ein Short Triathlon am Morgen, ein ausgewachsener Triathlon am Nachmittag. Dazwischen ein Duathlon, zwei Triathlons für Schülerinnen und Schüler und Jugendliche: Das sehr gut eingespielte Organisationsteam und die Helferinnen und Helfer am 33. Spiezathlon hatten viel zu tun.