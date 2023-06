Gartenbauschule Oeschberg – 17 Millionen Franken für eine sichere Zukunft Die schweizweit bedeutendste Ausbildungsstätte der grünen Branche will in neue Gewächshäuser investieren. Ein Besuch vor Ort. Stefan Kammermann

Der Leiter der Gartenbauschule Daniel Jenny (links) und der stellvertretende Fachlehrer der Gartenbauschule Benjamin Tschirren in einem der alten Gewächshäuser. Fotos: Marcel Bieri

«Die Anlagen sind in die Jahre gekommen», sagt Daniel Jenny, Leiter der kantonalen Gartenbauschule Oeschberg in Koppigen. Was er meint, sind die Gewächshäuser der wichtigsten Ausbildungsstätte für Gärtnerinnen und Gärtner in der Schweiz. Sie stammen aus dem Jahr 1982. Einige der Glashäuser sind gar noch rund 20 Jahre älter.