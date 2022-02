Lawinenunglück in Bergün – 17-jähriger Snowboarder kommt von Piste ab und stirbt Als ihr Kollege nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschien, schlugen Jugendliche aus dem Kanton Zürich bei der Bergrettung Alarm. Für den Verschütteten kam jede Hilfe zu spät.

Bei der Abfahrt von der Alp Darlux kam der 17-jährige Snowboarder von der gesicherten Piste ab und wurde von einer Lawine verschüttet. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Ein 17-jähriger Snowboarder ist am Dienstagnachmittag im Skigebiet Darlux in Bergün GR von der Piste abgekommen und von einer Lawine verschüttet worden. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. Er war mit Jugendlichen aus dem Kanton Zürich unterwegs.

Die Gruppe hatte abgemacht, sich zum Abschluss des Skitags bei der Mittelstation La Diala zu treffen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte, fehlte der 17-Jährige am Treffpunkt. Telefonisch kontaktiert, gab er an, er sei bei der Abfahrt von der Alp Darlux von der gesicherten und markierten Piste abgekommen. Er suche nach einem Weg.

Sofortige Reanimation erfolglos

Als er danach nicht auftauchte, schlugen seine Kollegen um 16.30 Uhr Alarm. Während der Suchaktion fanden die Rettungskräfte eine Snowboardspur, die in eine Lawine führte. Aus Sicherheitsgründen musste im Einzugsbebiet der Lawine eine Sprengung erfolgen. Gegen 18.30 Uhr fanden die Retter den verschütteten Jugendlichen und bargen ihn aus den Schneemassen.

Abo Mit Schall und Seismografen So wollen Warndienste Lawinen möglichst früh erkennen Eine sofortige Reanimation war erfolglos, die Rega-Ärztin stellte den Tod des 17-Jährigen fest. Während der Suche standen der SOS-Rettungsdienst der Bergbahnen Darlux, die SAC-Sektion Bergün mit Hundeteams, ein Helikopter der Heli Bernina und zwei Helikopter der Rettungsflugwacht (Rega) im Einsatz. Die Betreuung der Kollegen des Toten übernahm das Care Team Grischun. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft klären die Umstände des Unglücks ab.

SDA/step

