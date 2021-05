In der Unterführung – 17-Jähriger bei Raub verletzt Beim Bahnhof Langenthal ist ein Jugendlicher von einer Gruppe Unbekannter tätlich angegangen und bestohlen worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Fotoautomaten. Foto: Robert Grogg

In der Nacht auf Donnerstag zwischen 1.30 und 2 Uhr hat sich in der Bahnhofsunterführung in Langenthal ein Raub ereignet. Ein 17-jähriger Mann war in Richtung Haupteingang unterwegs. Als er sich beim Fotoautomaten befand, wurde er von mehreren männlichen Unbekannten tätlich angegangen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, dürfte es sich um drei oder vier Personen gehandelt haben.

Aussagen zufolge habe der Mann dabei kurzzeitig das Bewusstsein verloren und wurde in der Folge von den Unbekannten bestohlen. Er wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.